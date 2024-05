Come comunicato dal sito ufficiale dell’Hellas Verona, dopo diversi anni a Primiero, la società scaligera ha deciso di cambiare la sede del ritiro estivo per la stagione sportiva 2024/25. La sede sarà a Folgaria. I gialloblù si alleneranno per due settimane al campo sportivo ‘La Pineta’, in via De Gasperi, da lunedì 15 a domenica 28 luglio.

Foto: Wikipedia