Hellas Verona-Bari, le formazioni ufficiali

Sono ufficiali le formazioni della gara di Coppa Italia, valida per i trentaduesimi di finali, tra l’Hellas Verona di Cioffi e il Bari di Mignani. Eccole di seguito:

Hellas Verona (3-5-2) – Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. All: Cioffi.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Benedetti, Maita, Folorunsho; Botta; Cangiano, Cheddira. All. Mignani.

Foto: Instagram Hellas Verona