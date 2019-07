Hector Herrera: “Ho rinunciato alla Gold Cup per l’Atletico”

In una lunga intervista ad AS, che ripercorre tutta la sua carriera, Hector Herrera ha parlato del suo trasferimento all’Atletico Madrid: “Per me è stato molto importante l’approccio e l’interesse del club, mi hanno convinto di poter essere importante e di voler giocare in un grande club come l’Atletico. E’ stato il club che mi è piaciuto di più e che mi ha fatto compiere la scelta di lasciare il Porto. Una decisione puramente calcistica. Simeone non mi ha chiamato. Non sono andato in Nazionale, ho rinunciato alla Gold Cup perché ho pensato che in questo momento fosse più importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia prepararmi a questa nuova avventura. Si tratta di un precampionato molto duro, e se non sei fisicamente preparato paghi. Qui tuttti sono molto attenti agli allenamenti, ma anche aperti, non pensavo fosse così. Arrivo con tanta voglia e attitudine al lavoro, voglio giocare e dare sempre il massimo. Sono destro, ma uso bene anche il sinistro. Joao Felix? E’ super intelligente e ho subito notato che ha grande esperienza nonostante sia così giovane. Si muoveva sempre alle nostre spalle, non è il tipico attaccante che cerca sempre di avvantaggiare il suo modo di giocare, e nonostante ciò segna tantissimo, è un grandissimo calciatore. Prima non gli auguravo tanta fortuna perché giocava nel Benfica, ora sì”.

Foto AS