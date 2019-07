Hector Herrera all’Atlletico Madrid: finalmente! Una nostra esclusiva dallo scorso 21 gennaio

Lo scorso 21 gennaio vi avevamo svelato lo scatto forte e a sorpresa dell’Atletico Madrid per Hector Herrera, in scadenza di contratto con il Porto. Qualche mese dopo, in più circostanze, avevamo aggiunto come il vantaggio accumulato dal club spagnolo sarebbe stato incolmabile. Poco fa, due giorni dopo la scadenza naturale del contratto con il Porto, è arrivato il comunicato dell’Atletico. Questo il testo: “Accordo con Hector Herrera. Il messicano è un nuovo giocatore dei colchoneros. Il centrocampista, di 29 anni, firmerà domani il suo contratto per le prossime tre stagioni.

Arriva al nostro club un giocatore con grande esperienza nel calcio europeo. Nato a Rosarito (Messico), la sua vita calcistica inizia nelle giovanili del Pachuca. Nel 2010, a 21 anni, debutta con la prima squadra e da lì nella Nazionale.

Con l’arrivo di Hector Herrera abbiamo aggunto alla nostra rosa un centrocampista forte, abile, con qualità. Le sue sei stagioni con il Porto lo hanno visto giocare 245 partite, nelle quali ha segnato 35 gol. Figura come il terzo miglior calciatore del Portogallo per passaggi (1566). Arriva un grande giocatore con tanta esperienza anche in Champions league. In sei stagioni al Dragao ha giocato 41 partite nella massima competizione europea. Benvenuto, Hector!”

Foto Twitter Atletico Madrid