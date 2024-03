HECTOR FORT, UN TRENO DALLA MASIA DESTINAZIONE CAMP NOU

La stagione del Barcellona è stata segnata dai numerosi infortuni. Alla vigilia della sfida contro il Napoli valida per gli ottavi di finale di Champions League, Xavi dovrà fare a meno di Pedri, de Jong, fino ai lungodegenti Gavi e Alex Baldé. Ma per il Barça c’è sempre una fonte di grande talento sulla quale può contare, anche col mercato chiuso: La Masìa, uno dei miglior settori giovanilial mondo. Ed Hector Fort è l’ennesimo talento preso da lì.

Classe 2006, terzino destro che si sta adattando a giocare dall’altra parte al posto di Alex Baldé infortunato. L’emozione del debutto l’ha già superata, in poco più di un mese ha giocato la prima in Champions e in campionato. Nella seconda squadra di Rafa Marquez, Fort fa il terzino destro, tra i grandi, invece, gioca a sinistra. Ma non solo. Fort ha un passato anche da difensore centrale nella cantera blaugrana, prima di essere “dirottato” in corsia. La duttilità come una delle caratteristiche principali.

Fort era in campo anche nella doppia sfida di Youth League dell’anno scorso contro l’Inter: vittoria sia all’andata che al ritorno, Pio Esposito annullato due volte. Nelle quattro partite in prima squadra ha già lasciato il segno con un assist a Raphinha nella vittoria nel terzo turno di Coppa del Re contro il Barbastro. Il Barça è uscito ai quarti con l’Athletic Bilbao ma se in quel ko c’è qualcosa da salvare è la prestazione del classe 2006 che ha giocato più di un’ora fuori ruolo al San Mamés, convincendo tutti ed uscendo stremato dal campo.

Hector Fort è uno degli ultimi ‘regali’ che Xavi lascerà in eredità al suo successore: a giugno andrà via, ma sul curriculum rimarranno i tanti giovani lanciati. La Masìa ha fatto centro un’altra volta.

Foto: Instagram Hector Fort