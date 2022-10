Bayern Monaco, dopo Neuer e Goretzka il coronavirus mette fuori gioco anche Kimmich e Müller

Il Bayern Monaco deve fare i conti con il coronavirus che ha messo fuori gioco pedine importanti in vista del match in Champions League, in programma martedì sera, contro il Viktoria Plzen. Dopo le positività di Neuer e Goretzka, infatti, anche Joshua Kimmich e Thomas Müller saranno costretti a osservare almeno cinque giorni di riposo forzato. I due giocatori tedeschi sono in isolamento domestico e non presentano sintomi.

Foto: express