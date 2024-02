Hazard: “Triste per come è finita con il Real. Fuori forma perchè ho fatto quattro settimane di vacanza”

Eden Hazard ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a soli 33 anni, terminando l’avventura con il Real Madrid senza avere lasciato il segno. Ai microfoni de L’Equipe, il fenomeno belga ha raccontato la sua versione dei fatti: “Mi rende molto triste il modo in cui è finita la mia avventura al Real Madrid. Quando ero al Lille è finita bene, al Chelsea è finita ancora meglio… al Real sapevo che era tutto finito, non volevo nemmeno entrare in campo. La gente mi avrebbe fischiato e allora mi sono detto che sarei rimasto in panchina, ho preferito così. Chiusa la stagione al Chelsea con la vittoria dell’Europa League ho pensato: adesso sono al Real, queste saranno le ultime vacanze che potrò godermi. Dopo sette anni in Inghilterra, senza fermarmi nemmeno a Natale, mi sono preso tre o quattro settimane di stop in cui ho chiesto di non venire disturbato. Questo è il perchè della mia condizione fisica in Liga”.

Foto: Instagram Eden Hazard