Hazard: “Seguo ancora il Lille. Per loro vincere la Ligue 1 sarebbe importante contro il Psg versione Qatar”

Eden Hazard, esterno del Real Madrid, non dimentica le sue origini. Il calciatore belga, cresciuto calcisticamente in Francia nel Lille, è stato intervistato dal sito ufficiale del club francese. “Se seguo ancora il Lille? Certamente. Inoltre, quando guardo le partite condivido il momento con i miei figli. Quando sentono parlare di Lille in televisione, sanno che è lì giocava il loro papà. Mio figlio più grande è nato quando giocavo per il Lille, ma tutti sanno loro sanno che la mia carriera è iniziata al Lille. A parte questo, non guardo tutte le partite come ho fatto due o tre anni dopo la mia partenza. Prima di tutto perché ho 30 anni, ho figli e tante cose da fare ma poi perché, dico la verità, non conosco nessuno di persona della squadra attuale. Però quando posso cerco di guardare le gare”.

Poi aggiunge: “La possibilità di vincere il titolo? Onestamente, se diventassero campioni in questa stagione, sarebbe anche meglio del campionato che abbiamo vinto noi nel 2011, perché ora c’è la versione del Qatar del PSG, che rende il campionato più difficile da vincere. I tifosi se lo meritano. Quando abbiamo vinto i due titoli in Francia (Ligue 1 e Coppa di Francia ndr) era stato dopo più di 50 anni. I tifosi, ripeto, si meriterebbero di festeggiare di nuovo”.

