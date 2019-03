Hazard salva Sarri: pareggio nel finale contro il Wolverhampton

Dopo le due vittorie in campionato contro Tottenham e Fulham, il Chelsea di Maurizio Sarri sbatte contro il Wolverhampton. Pareggio che alla fine va bene ai blues, visto che il gol di Hazard è arrivato nei minuti finali. Gara sbloccata al 56′ da Jimenez per i Wolves, ma ripresa in extremis dal belga. Chelsea che raggiunge momentaneamente in classifica l’Arsenal di Emery a 47 punti, impegnata alle 17.30 contro il Manchester United.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea