Eden Hazard saluta il Chelsea. Dopo il trionfo nella finale di Europa League, il campione belga ha parlato così a Bt Sport: “Credo che questo sia un addio. Il mio sogno era giocare in Premier League, l’ho fatto per 7 anni con un grandissimo club. Ora è arrivato il tempo di una nuova sfida”. Nel futuro di Hazard ci sarà il Real Madrid, come già raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea