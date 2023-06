Hazard risponde a Kroos: “Sono ancora in grado di fare il calciatore professionista”

Eden Hazerd ha detto addio alla sua Nazionale, il Belgio. Il calciatore ha avuto una celebrazione e un pasillo de omnor,

e ha risposto ad alcune dichiarazioni, come quella di Kroos, che affermava come il belga avesse gettato via la sua carriera.

Queste le sue parole: “Dove giocherò la prossima stagione? Onestamente, ancora non lo so. Dopo questi tre anni difficili, voglio solo passare del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza come tutti. È vero che in questi giorni ho letto molto di me. E un sacco di sciocchezze. Andare al RWDM con mio fratello? Non so se è stupido, vedremo… so che non ti sto dando le risposte che ti aspetti ma, onestamente, ancora non le ho. Detto questo, vi assicuro che sono ancora in grado di fare il calciatore professionista, il mio fisico ce la fa. Ho riposato per due o tre anni, ho ancora energia“.

Foto: Instagram Hazard