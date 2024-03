Hazard: “Rimpianti? L’operazione alla caviglia. Il mio obiettivo era tornare ad alti livelli”

Intervenuto ai microfoni di Chequeo Var Podcast, Eden Hazard, ha così parlato del suo periodo a Madrid: “Potessi cambiare una sola cosa del passato sarebbe sicuramente l’operazione alla caviglia, che ho fatto a marzo del 2020. Quando sono tornato a Madrid da Dallas era appena scoppiato il Covid-19. Sono stato più di due mesi da solo in casa con la necessità di fare riabilitazione, ma senza fisioterapista. Potessi cambiare una situazione del mio passato sarebbe quella. Chiamerei il dottore e lo pregherei di venirmi a curare anche con la pandemia. Il mio obiettivo era tornare a giocare ad alto livello. Quando il lockdown terminò tornai in campo, ma la caviglia non stava bene. Infatti si ruppe ancora. E ancora”.

Foto: Instagram Hazard