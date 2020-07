Hazard: “Quest’anno la peggior stagione della mia carriera. Zidane? E’ uno dei più forti”

Dopo la vittoria con il suo Real Madrid della Liga diventando campione di Spagna, Eden Hazard ha parlato ai microfoni di FranceInfo commentando la sua stagione con la camiseta blanca dopo esser arrivato dal Chelsea la scorsa estate senza riuscire a brillare all’ombra del “Santiago Bernabeu“. Queste le parole della stella belga: “Quest’anno abbiamo vinto questo titolo com collettivo, a livello individuale, ho avuto la peggior stagione della mia carriera. Zidane? Da giocatore era il migliore, adesso come allenatore, non abbiamo nemmeno più bisogno di descriverlo. In pochi anni, ha dimostrato di essere già uno dei più forti.”

Foto: profilo twitter Real