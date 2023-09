Hazard pensa all’addio al calcio: “E’ ora di godermi la famiglia e farmi qualche birra in più”

Quale sarà il fuutro di Eden Hazard? Dopo l’addio al Real Madrid, il trequartista offensivo, classe 1991, ancora non ha sciolto le riserve, ma l’ipotesi ritiro, a 32 anni, non è del tutto scontato.

Lo ha fatto quasi capire il giocatore in una intervista a “Believe“, dove dice: “Il futuro? È ora di godermi la vita con la mia famiglia e i miei amici. E bermi qualche birra in più”, ha detto il fantasista sorridendo.