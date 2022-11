Intervenuto in conferenza stampa, Eden Hazard, è tornato a parlare a parlare della sua situazione al Real Madrid: “Non voglio andare via. Bisogna solo vedere cose ne pensano in società. Nelle scorse stagione ho meritato di non giocare, ma nelle ultime due settimane ero molto in forma. Voglio dimostrare ad Ancellotti che merito più spazio”.

Foto: As