Hazard, l’addio ai compagni del Chelsea su WhatsApp: “Grazie ragazzi, vi voglio bene”

A 12 giorni dall’ufficialità del suo trasferimento al Real Madrid, emergono nuovi dettagli sull’addio di Eden Hazard al Chelsea. A rivelare il modo in cui il belga si è congedato dai suoi compagni di squadra, a ESPN Brazil, è stato Emerson Palmieri. Il terzino dei Blues ha infatti raccontato di come Hazard abbia salutato i compagni con un messaggio sul gruppo WhatsApp dei giocatori del club londinese. “Ha inviato un “Grazie, vi voglio bene ragazzi” e poi è uscita la notifica “Eden Hazard ha abbandonato il gruppo”. E lì ho pensato “È davvero andato via”. Dopo averci salutato, non abbiamo più avuto notizie di lui. È stato strano”.

Foto Twitter Real Madrid