Hazard: “La mia situazione nel Real Madrid è delicata. Mi sento bene, ma voglio giocare di più”

Il capitano della squadra belga, Eden Hazard, si è mostrato soddisfatto della sua prestazione nei 65 minuti giocati contro il Galles e ha riconosciuto di trovarsi in “una situazione delicata” al Real Madrid perché è felice nel club ma ha meno minuti di gioco. “Ci sono stati momenti difficili perché voglio giocare e non gioco. Mi sento bene al Real Madrid, gioco di meno. E quando gioco, gioco bene. È una situazione delicata perché voglio giocare di più”, ha detto l’attaccante belga dopo la vittoria per 2-1 dei Red Devils sul Galles.

Foto: Twitter Real Madrid