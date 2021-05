Eden Hazard ha parlato anche del suo futuro nel Real Madrid, queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa con la Nazionale belga: “Non mi vedo in un’altra squadra che non sia il Real Madrid. Conosco me stesso e so che se sono pronto per giocare, posso fare grandi cose con questo club. Prima mi sono concentrato sull’Europeo ma poi voglio fare grandi cose per il Real la prossima stagione”.