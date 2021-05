Hazard e i sorrisi con i giocatori del Chelsea: “Non volevo offendere i tifosi del Real”

Con un post su Instagram, Eden Hazard, attaccante del Real Madrid ha voluto chiarire e spegnere le polemiche accese in Spagna per il post partita contro il Chelsea in cui è stato visto ridere con gli ex compagni dei blues: “Ho letto molte critiche su di me oggi. E non era mia intenzione offendere i tifosi del Real Madrid. È sempre stato il mio sogno giocare per il Real Madrid. Sono arrivato per vincere. La stagione non è finita e insieme combatteremo nella battaglia per la Lega. Hala Madrid!”.

Hazard è stato al centro delle polemiche anche dopo le sue prestazioni molto deludenti e una forma fisica non impeccabile. Resta da capire se i tifosi accetteranno le sue scuse.

Foto: Twitter Real Madrid