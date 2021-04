Hazard: “E’ andata bene, siamo ancora in corsa. A Londra per vincere”

Eden Hazard, ai microfoni di BT Sport, commenta il pari fra Real Madrid e il Chelsea, lui che era il grande atteso ex della gara: “Poteva andare meglio, ma poteva andare peggio. Abbiamo la gara di ritorno da giocare, dobbiamo andare lì per cercare di vincere la partita. Voglio essere in campo, ma l’ultima partita che ho giocato è stata di 15 minuti, oggi un po’ di più. Voglio solo fare un paio di buone gare fino alla fine della stagione ed essere pronto. Le mie condizioni sono migliori, il mio fisico è migliorato. Sono semplicemente felice di poter giocare di nuovo”.

Foto: Twitter Real Madrid