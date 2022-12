Hazard dice addio al Belgio: “Oggi voltiamo pagina. La nuova generazione è pronta”

Eden Hazard lascia il Belgio dopo 126 partite e 33 gol. Il calciatore classe ’91, che del Belgio era numero 10, simbolo e capitano, ha comunicato la propria decisone attraverso un post su Instagram: “Oggi voltiamo pagina. Grazie a tutti per il vostro amore. Grazie per il vostro supporto impareggiabile. Grazie a voi tutti per la felicità che abbiamo condiviso dal 2008. Ho deciso di mettere fine alla mia carriera con la nazionale. La successione è pronta. Mi mancherete…”.

Foto: Instagram Hazard