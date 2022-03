Hazard ai margini del Real Madrid. Il fratello Kylian: “Non deve dimostrare nulla”

La dinastia Hazard non è composta solo da Eden e Thorgan. In Belgio, infatti, gioca anche Kylian, più piccolo degli altri due ma in campo presente nelle loro stesse zolle. Esterno offensivo o seconda punta, il terzo dei fratelli Hazard ha parlato a Het Laatste Nieuws in merito alla situazione di Eden, che al Real Madrid sta giocando poco e sembra aver smarrito lo smalto che al mondiale del 2018 lo aveva portato ai vertici del calcio: “Nella sua carriera non deve più dimostrare nulla. Sta bene a Madrid, la sua famiglia pure. Ha un contratto fino al 2024 e penso che non se ne andrà prima della scadenza. Sta giocando poco e la squadra può fare a meno di lui, è vero. Ma tutti conoscono le sue qualità: deve riuscire a fare la differenza anche subentrando dalla panchina“.

Foto: Twitter Real Madrid