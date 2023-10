Hazard: “Adesso la mia vita è perfetta, non mi manca giocare a calcio”

Eden Hazard, giocatore belga che si è da poco ritirato dopo l’ultima avventura al Real Madrid, ha parlato a TNT Sport di come sta vivendo adesso la sua vita dopo il ritiro:

“Adesso è perfetta. Mi piace, sto con la famiglia ed i bambini. Posso fare quello che voglio, la decisione è stata semplice. Non si può spiegare tutto, sono in pace con me stesso e felice, ho così tante cose al di fuori del calcio che ho potuto decidere con calma. Continuo a guardare il calcio in tv quando posso, ma faccio anche altro e non mi manca giocare. Vedremo tra qualche mese, avevo sempre detto che avrei smesso di giocare non appena avessi smesso di divertirmi in campo. Non volevo andare da nessun’altra parte per soldi. Era la soluzione migliore”.

Foto: Instagram Hazard