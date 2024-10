Hayen, tecnico del Club Brugge: “De Cuyper al Milan? Vedremo in futuro”

Il tecnico del Club Brugge, Nicky Hayen, ha parlato in conferenza stampa da San Siro alla vigilia della sfida contro il Milan. Alla domanda di un giornalista sul possibile futuro del difensore Maxim De Cuyper in maglia rossonera, l’allenatore ha risposto così:

“Ogni giocatore ha una certa ambizione e vuole progredire nella sua carriera. Lui ha molta qualità, vedremo in futuro. Lui è molto importante per me. È molto importante intanto che rispetti le nostre attese, poi vediamo se troverà il suo spazio in un altro club in futuro”.

Hayen parla poi delle qualità ancora inespresse del Milan: “Ci sono grandi pericoli. Hanno grande qualità e non l’hanno ancora dimostrata tutta. Ci aspettiamo una grande pressione in avanti. Loro sono in crescita, ci aspettiamo un livello più alto”.

Foto: Instagram De Cuyper