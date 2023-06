Ufficiale: Haydon Roberts si svincola dal Brighton e firma col Bristol City

Il Brighton di Roberto De Zerbi saluta Haydon Roberts. Il 21nne difensore inglese, cresciuto nel settore giovanile dei Seagulls, non rinnova il contratto e, dopo l’esperienza in prestito al Derby County della passata stagione, firma fino al 30 giugno 2026 con il Bristol City. Lo annunciano quest’ultimi sui loro canali: “Il City ha ingaggiato il 21enne Haydon Roberts a parametro zero. Il difensore di fascia sinistra ha concordato un contratto di tre anni fino a giugno 2026 dopo aver completato le visite mediche e diventerà rosso dal 1° luglio una volta rilasciato ufficialmente dal Brighton & Hove Albion. Diventa il terzo acquisto estivo dei Robins in 10 giorni dopo Rob Dickie e Ross McCrorie, con tutti e tre che potenziano le opzioni difensive del City. Roberts è arrivato attraverso il sistema dell’Accademia dei Seagulls dall’Under 13 e ha avuto periodi in prestito nella League One con Rochdale (2020/21) e la scorsa stagione per il Derby County, per il quale ha collezionato 44 presenze in tutte le competizioni”. Quindi le dichiarazioni del giocatore: “Sono davvero entusiasta. È un grande momento della mia carriera venire in un club come il Bristol City, dare il via e progredire sia individualmente che con il club. Voglio essere un vincitore e vincere con il Bristol City e aiutare il club a raggiungere le vette che desidera – non vedo l’ora che arrivi la sfida”.

Fonte Foto: Sito Ufficiale Bristol City