Havertz: “Stanno accadendo cose più grandi di noi. E’ difficile allenarsi e giocare con serenità”

Kai Havertz, attaccante del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro il Lille, parlando anche del difficile momento societario e della vicenda della guerra in Ucraina.

Queste le sue parole: “Non è proprio compito dei calciatori parlarne. Possiamo fare ciò che amiamo, ma in questo momento stanno accadendo molte cose più grandi di noi che giochiamo a calcio. Vedi queste immagini, pensi che non sia possibile quel che sta succedendo. Per me è difficile parlarne perché in realtà non sono un politico. So che è la cosa peggiore che possa succedere sul pianeta in questo momento. Penso che tutti siamo per la pace, quindi è difficile per me parlarne. Ovviamente le persone ce lo chiedono prima perché siamo persone pubbliche, vogliono sapere cosa ne pensiamo. E’ difficile restare indifferenti anche sulle voci che girano intorno al club, proviamo ad essere professionisti, a giocare, ad allenarci come se nulla fosse, vediamo cosa riusciamo a fare ma certamente manca serenità e spensieratezza”.

Foto: Twitter Chelsea