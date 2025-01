Havertz sbaglia il rigore, la moglie incinta minacciata sui social

Nella giornata di ieri, il Manchester United è passato al quarto turno di FA Cup ai rigori dopo che Havertz ha sbagliato un penalty che ha condannato i Gunners. La moglie del giocatore dell’Arsenal, Sophie Havertz ha pubblicato alcuni degli insulti ricevuti: “Spero che tu abbia un aborto” oppure “Verrò a casa tua e ucciderò il tuo bambino. Non scherzo, aspettami”. La risposta della moglie del giocatore: “Per chiunque pensi che sia normale scrivere cose di questo tipo, per me è scioccante. Spero che si vergognino di loro stessi” e poi ancora “Non sono sicura di cosa devo dire, ma per favore siate più rispettosi. Siamo meglio di questo…”

Foto: Instagram Havertz