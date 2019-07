Havertz: “Resterò al Bayer Leverkusen, non c’è mai stato nessun altro accordo”

Kai Havertz, una delle rivelazioni dello scorso campionato tedesco, chiude alla possibilità di lasciare il Bayer Leverkusen. Il classe 1999, tra i migliori giocatori della Bundesliga 2018/2019, ha rilasciato un’intervista al portale Süddeutsche Zeitung, respingendo di fatto tutti rumors legati a un possibile addio. “Si sentono tante voci, ma per me è sempre stato chiaro che resterò a Leverkusen il prossimo anno, l’ho sempre pensato. Naturalmente ad un certo punto della mia carriera farò questo passo e nessuno ce l’avrà con me qui. Lo faccio per ottenere il massimo dalla mia carriera. L’interesse di molti club ci può stare, ma non c’è mai stato nessun accordo, non c’è molto da dire”.

Foto Bild