Havertz-Musiala, la Germania vola ai quarti: 2-0 alla Danimarca

La Germania vola ai quarti di finale: 2-0 alla Danimarca. Al 4′ la Nazionale tedesca trova – per un momento – la rete del vantaggio con il colpo di testa di Schlotterbeck su corner, ma il Var ferma tutto a causa di un fallo di Kimmich su Schmeichel. La Germania continua a rendersi pericolosa nella prima metà di primo tempo, poi esce la Danimarca. Ma al 35′ l’arbitro Micheal Oliver è costretto a interrompere la partita per condizioni meteo avverse. L’interruzione dura più di mezz’ora – circa 35 minuti -, poi le due squadre tornano in campo con la frazione di gioco che termina in parità. La ripresa si apre con un altro gol annullato dal Var, questa volta per i danesi, a causa del fuorigioco di Andersen. Cinque minuti dopo la sblocca la Germania: colpo di mano di Andersen, revisione del Var e gol assegnato alla Nazionale di Nagelsmann. Dal dischetto si presenta che non sbaglia e porta avanti la Germania. Al 68′ arriva anche il raddoppio dei tedeschi con la rete di Musiala che sfrutta le indecisioni di Schmeichel e Andersen e insacca con un bel diagonale. Nel finale è ancora il Var a essere protagonista cona la rete annullata a Wirtz per posizione di fuorigioco.

Foto: Instagram Euro2024