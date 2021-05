HAVERTZ, LA VITA È BLUES

Ha deciso la finale di Champions League con un gol di furbizia sfruttando l’indecisione della difesa avversaria. Kai Havertz ha portato il Chelsea sul tetto d’Europa, per la squadra londinese è il secondo titolo della massima competizione europea. Il tedesco è alla prima stagione con i Blues, ma è riuscito a decidere nel momento migliore. Eppure Havertz è stato pagato 71 milioni di sterline e ha segnato solo 4 gol in Premier League, non una stagione esaltante fino a ieri sera. L’arrivo del connazionale Tuchel lo ha agevolato e ieri il talento tedesco lo ha ripagato.

Kai Havertz nasce l’11 giugno del 1999 ad Acquisgrana e a soli 11 anni viene inserito nelle giovanili del Bayer Leverkusen mostrando da subito le proprie doti da dribblatore col suo mancino delicato. Nel 2016 segna ben 18 gol nell’Under 17 e l’anno dopo viene promosso in prima squadra. All’età di 17 anni e 126 giorni fa il suo esordio contro il Werder Brema diventando il giocatore più giovane a disputare una partita nel Bayer Leverkusen. In quella stagione segna anche in Bundesliga prendendosi il record di marcatore più giovane della storia del Bayer nella massima serie. La stagione 2018-2019 è quella della sua consacrazione facendosi vedere anche in Champions League concludendo l’annata con 17 reti. Nella stagione successiva segna ben 25 reti in Bundesliga a soli 20 anni e colleziona complessivamente 100 presenze nella massima serie tedesca. Il 4 settembre 2020 lo acquista il Chelsea diventando il secondo trasferimento più oneroso della storia del Chelsea. Il futuro è tutto dalla parte di Havertz, ma anche nel presente risultata abbastanza decisivo.