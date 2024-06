Havertz: “Il morale è alto. La concorrenza ci farà bene. Siamo pronti per l’Europeo”

Kai Havertz, attaccante della Germania, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima amichevole.

Queste le sue parole: “Fullkrug? Andiamo molto d’accordo. La sana competizione fa sempre parte del gioco, abbiamo entrambi qualità diverse. Per noi si tratta di mettere da parte il nostro ego e di metterci al servizio della squadra”.

In merito ai cambiamenti nella squadra invece dopo i due recenti fallimenti nei Mondiali di Russia e in Qatar: “Sconfitte come quelle degli ultimi anni ci avvicinano. Ora si tratta di mettere in pratica tutto questo e di fare risultati sul campo”.

E sull’atmosfera che si respira in spogliatoio: “L’umore è diverso. Mi sembra che si rida di più. L’atmosfera è fantastica. In un torneo come questo non si può comprare nulla. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi”

Foto: Instagram personale