Havertz e Werner non graffiano, ma il Chelsea vince lo stesso: tris al Brighton

Buona partenza anche per il Chelsea di Frank Lampard, nella sfida che ha chiuso la prima giornata di Premier League: espugnato l’Amex Stadium di Brighton. Ad aprire le danze il gol di Jorginho al 23′, direttamente su calcio di rigore. In apertura di secondo tempo Trossard illude i padroni di casa con un bel sinistro da fuori area che vale il pari momentaneo, ma passano appena due minuti e il Chelsea torna in vantaggio grazie Reece James con una botta dalla distanza. A chiudere definitivamente i giochi Kurt Zouma con un destro da centro area. Il Chelsea passa, anche senza i graffi di Werner e Havertz, in campo dal primo minuto.

Foto: Twitter Chelsea