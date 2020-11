Havertz: “Covid-19? Non è uno scherzo, è un argomento molto serio”

In un’intervista rilasciata a SportBILD, Kai Havertz ha parlato della sua esperienza dopo la positività al Covid-19: “Non è uno scherzo, è una cosa seria. Dobbiamo prenderci cura l’uno dell’altro. Londra? I primi mesi sono stati difficili, va meglio giorno dopo giorno e riesco a essere sempre molto naturale. Chelsea? Era importante andare in un club che avesse un progetto. È in atto un cambiamento entusiasmante e siamo una squadra giovane. Un trofeo vinto con questa maglia vale molto di più se vinto con il Real, il Bayern o il Barcellona. Io cerco solo di giocare bene, non penso alla cifra del mio trasferimento quando scendo in campo. Ho sempre ammirato Lampard per i suoi gol, voglio migliorare anche in questo perché per un centrocampista è eccezionale. Mi ha impressionato anche la sua simpatia, nonostante tutto il successo che ha avuto.”

Foto: twitter Chelsea