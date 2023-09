Havertz: “Al Mondiale poco sostegno dai tifosi, ci siamo sentiti soli”

A margine della conferenza stampa in vista dell’amichevole di questa sera tra Germania e Giappone, Kai Havertz ha così parlato del tifo tedesco durante lo scorso Mondiale. Di seguito le sue parole riportate da Footmercato: “Tutti avrebbero dovuto notare, anche prima della Coppa del Mondo, che non avevamo così tanto sostegno nel paese”. Prosegue il giocatore dell’Arsenal: “Naturalmente c’erano altri motivi, ma dal punto di vista calcistico non avevamo alcun sostegno. Eravamo davvero soli. Quando abbiamo visto il sostegno che le altre nazioni hanno avuto dai loro tifosi, mi sono detto che a noi un po’ è mancato”.

Foto: Instagram Havertz