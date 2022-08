Havertz: “Abbiamo una rosa corta e molti giocatori sono arrivati tardi. Bayern? Non c’è stato nulla”

L’attaccante del Chelsea, Kai Havertz, ha parlato a Sky Sports.de, affrontando diversi temi in merito all’inizio di stagione dei Blues.

Queste le sue parole: “Abbiamo ottenuto solo 4 punti in 3 partite ma sappiamo tutti che la Premier League non è il campionato più facile. Molti grandi club sono in difficoltà in questo momento. Ora è il momento di cambiare marcia. Cosa è successo? Abbiamo una rosa corta e molti giocatori sono arrivati ​​tardi; ora si tratta di mettere insieme tutto in qualche modo. Abbiamo dimostrato contro gli Spurs che il potenziale c’è. La sconfitta col Leeds è stata pesante”.

Duttilità: “È una benedizione e una maledizione allo stesso tempo. Ma è qualcosa di positivo per me e anche per la mia squadra. Mi sembra di aver già giocato in ogni ruolo, è divertente”.

Lite Conte-Tuchel: “È stato grandioso. Quando vedi che l’allenatore sta facendo di tutto fuori dal campo per cercare di aiutarti a vincere la partita, questo ti fa raddoppiare e triplicare le forze”.

La partenza dei suoi amici Werner e Rüdiger: “È così che va per ogni calciatore, devi solo rispettarlo. Timo e Toni sono amici, mi sono trovato molto bene sia dentro che fuori dal campo. Ecco perché fa male, erano persone che ho visto tutti i giorni per due anni. Per Toni è è stato un passo in avanti, c’è qualcosa di molto speciale nel Real e lui lo sognava da molto tempo. Ecco perché posso solo augurargli il meglio. Posso sempre tenermi in contatto e vederli di nuovo con la nazionale. Quindi va bene così. Werner invece ha già dimostrato di poter arrivare vicino ai 30 gol. Al Lipsia ci sono aspettative diverse, ma lui è un vincitore della Champions League e ha giocato per il Chelsea. Ecco perché ci si aspetta molto da lui”.

Presunto interesse del Bayern: “L’ho letto su Instagram. Non posso dire nulla al riguardo, non c’è mai stato niente”.

Foto: sito Chelsea