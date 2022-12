Haveri, il ds del Rimini annuncia: “Siamo ai dettagli con il Torino”

Durante l’intervista concessa al Corriere di Romagna, il direttore sportivodel Rimini, Andrea Maniero, ha fatto il punto sul mercato in vista della sessione di gennaio, soffermandosi in particolar modo sulla situazione del terzino sinistro Kevin Haveri: “Ho un incontro con il Torino a gennaio per definire l’accordo di cessione. L’affare è già stato impostato da tempo, è venuto il momento di chiudere. Poi la società granata ci dirà se lo prenderà subito, o lo darà in prestito o lo lascerà qui”.

Terzino destro, classe 2001, nella sua giovane carriera ha vestito la maglia del Mantova, con cui ha disputato cinque incontri e vinto un campionato di Serie D nel 2019-2020. Successivamente si è spostato al Campodarsego, club della provincia padovana. Nell’estate 2021 è approdato al Rimini, dove si è messo in copertina. Può vantare una presenza con l’Under 19 dell’Albania ed è già nei radar della Nazionale maggiore.



Foto: Instagram Haveri