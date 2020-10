Hauge: “Sono felice per il gol e per la vittoria della squadra”

Dopo la vittoria contro il Celtic, il talento del Milan, Jens Petter Hauge, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il suo primo gol rossonero. Queste le parole dell’attaccante rossonero: “Sono molto contento, soprattutto per la vittoria della squadra. Ho dato il mio contributo con un gol e abbiamo iniziato molto bene. Tutto il merito va ai miei compagni di squadra, andare all’intervallo con un vantaggio importante è stato positivo. Ma poi se cali l’attenzione gli avversari possono metterti in difficoltà. Sono molto contento di come abbiamo concluso la partita grazie al mio gol del tre a uno”.

Foto: Milan twitter