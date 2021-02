Hauge: “Il passaggio al Milan ha cambiato la mia vita. Il mio idolo? Drogba”

Intervistato da The Athletic, Jens Petter Hauge, attaccante classe 1999, ha parlato della sua esperienza in Serie A: “È andato tutto veloce. Mia madre pensava che fosse un grande passo per me trasferirmi a Milano e in Italia, una nuova lingua da conoscere e cose del genere. Abbiamo quasi 50.000 persone che vivono a Bodo. È un posto po’ piccolo, soprattutto ora che vivo in una grande città, quindi, ovviamente, è un grande cambiamento. Sono davvero contento della mia scelta, mi sto divertendo ogni giorno. Una nuova opportunità per me di imparare cose nuove sulla squadra, sulla lingua e sulla città”.

Spazio anche agli idoli di sempre: “Quando ero giovane ho iniziato a guardare i giocatori che erano bravi con entrambi i piedi. Sembrava una buona qualità da avere. Per tutta la mia vita ho usato sia il destro che il sinistro per tirare e passare la palla, quindi ora mi viene naturale usare entrambi i piedi. Drogba, Lampard, Mata, quando sono cresciuto un po’ di più, ho iniziato a guardare Eden Hazard. È lui il mio preferito”.

Foto: Twitter Milan