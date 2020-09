Hauge ha scelto, ora tocca al Milan

Jens Petter Hauge c’è e aspetta il Milan. L’attaccante norvegese del Bodø/Glimt non ha certo fatto mistero della sua volontà di vestire la maglia rossonera ed è pronto al sì. Già dopo la sfida di Europa League, nella quale è stato autore di una prestazione eccellente, il giocatore aveva strizzato l’occhio per il club: “Il Milan? E’ uno dei club più grandi al mondo. Ovvio che è molto bello essere notati e che apprezzino le qualità che ho, se l’allenatore ha fiducia in me, un passo del genere è conveniente.” Parole non casuali, Hauge sa che il Milan l’osserva e che sta facendo le proprie valutazioni. I rossoneri, per portare a San Siro Hague, dovrebbero sborsare una cifra tra i 4 e i 4,5 milioni, come anticipato durante la puntata di Sportitalia di giovedì sera. Ala classe ’99, fisicamente strutturato, ha colpito per la sua velocità e la capacità di saltare l’uomo. Ha uno sponsor non da poco: Erling Haland, oggi stella del Borussia, ex compagno del gioiellino del Bodo Glimt nella selezione U20 della Nazionale norvegese. Hague ha risposto presente. Ora tocca al Milan.

Foto: Instagram personale