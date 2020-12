Hauge: “Bella risposta dopo gli errori iniziali. Vogliamo andare avanti in Europa League”

Jens Petter Hauge, autore di un gol e un assist, è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Celtic:

“Sono molto felice, non abbiamo iniziato al meglio ma gli errori sono cose che succedono. Abbiamo risposto alla grande, sono felice per la prestazione.

Il gol? Lavoro duro e miglioro ogni giorno. Cerco sempre di imparare, è bello lavorare con questo gruppo. I risultati in campo mi rendono felice.

Ci piace giocare in Europa, vogliamo andare avanti in Europa League”.

Foto: Twitter Milan ufficiale