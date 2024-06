Hato sul futuro: “Resterò all’Ajax, non ho ancora finito di imparare”

Durante l’intervista concessa a AjaxLife, il difensore dell’Ajax, Jorrel Hato, ha così parlato della possibilità di lasciare il club olandese in questa sessione di calciomercato: “No, giocherò solo per l’Ajax la prossima stagione. Non ho ancora finito di imparare qui. E voglio vincere premi con l’Ajax. Era il mio sogno quando sono arrivato qui”.

Foto: Instagram Ajax