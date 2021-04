Hateboer: “Spero nel secondo posto e di vincere la Coppa Italia”

Hans Hateboer, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo. L’olandese, dopo la lunga assenza, è tornato nuovamente a disposizione di Gasperini e si prepara a concludere al meglio la stagione. “Stare fuori è stato molto duro. Ora sto bene finalmente. Non mi aspettavo di giocare subito titolare contro il Bologna, ma sono contento perché la risposta del piede è stata buona. Ora spero di restare nella storia del club alzando la Coppa Italia. Spero nel secondo posto e in un trofeo. L’obiettivo però è arrivare in Champions, il secondo posto è solo qualcosa in più. In caso di vittoria in Coppa Italia taglierai i capelli? Non taglierò i capelli se vinceremo la Coppa. Ci ho messo due anni per farli crescere. Festeggerò sul pulmann ma con i capelli lunghi”.

FOTO: Twitter ufficiale Champions