Hateboer: “Meno qualità rispetto gli anni passati. Ma possiamo far paura a tutti”

Hans Hateboer esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-0 sull’Empoli: “Dovevamo fare una partita così perchè con la Lazio non sembravamo noi. Oggi dovevamo fare la partita e lo abbiamo fatto. Gli anni scorsi avevamo più qualità, adesso è un po’ diverso perchè abbiamo meno esperienza. Però è la miglior partenza di sempre e possiamo tornare a essere una squadra forte facendo paura a tutti”. Poi ha proseguito parlando del suo primo gol in campionato: “Sono molto contento, l’ultimo è stato in Champions. Finalmente è arrivato, devo continuare così”. Infine, ha parlato della prossima sfida contro il Napoli: “Come si ferma? Non lo so, ci sono poche squadre che sanno come fare. Abbiamo una settimana per prepararla bene, sarà una bella sfida”.

Foto: Instagram Hateboer