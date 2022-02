Hateboer in fuorigioco, ma lontano dall’azione: il gol annullato all’Atalanta fa discutere

Il gol annullato a Malinovskyi è ufficialmente il caso di giornata. Il calciatore ucraino era in posizione regolare in occasione dell’azione conclusasi con marcatura poi annullata da Doveri, ma a pesare è stata la posizione di Hateboer. Il laterale olandese, infatti, era in fuorigioco però aveva seguito l’azione senza entrare mai in contatto col pallone. È stato questo l’episodio che ha scatenato la reazione di Gasperini inducendo l’arbitro a espellerlo. L’opinione più diffusa nel dopo gara è che il fuorigioco di Hateboer ci sia, e fin qui è tutto abbastanza oggettivo, ma è anche vero che l’arbitro avrebbe potuto interpretare diversamente il caso valutando che la corsa del numero 33 non condiziona in alcun modo i movimenti della linea difensiva viola.

Foto: Twitter Champions League