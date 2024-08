Hateboer: “Dopo aver vinto l’Europa League, era il momento giusto per partire”

Dopo più di sette anni vissuti in Italia, con la maglia dell’Atalanta, Hans Hateboer cambia è un nuovo calciatore del Rennes. Dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le parole dell’esterno olandese: “Ho incontrato alcuni membri dello staff e ho conosciuto lo stadio, e le mie prime impressioni sono molto buone. Ho trascorso anni fantastici con l’Atalanta. Dopo aver vinto l’Europa League, mi sono detto che era il momento giusto per partire – ha raccontato l’olandese – per una nuova avventura. Credo che Rennes sia il posto perfetto per continuare a vivere il calcio. Il Rennes è un ottimo club francese e, anche se sarà una stagione non europea, deve puntare alla qualificazione europea. Sappiamo cosa si prova e tutti noi dobbiamo puntare a questo obiettivo. Spero che si possa creare qualcosa di bello tra di noi”.

Foto: Instagram Rennes