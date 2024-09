Hasa si presenta: “Ho scelto il Lecce perché è un gruppo di giovani. La Next Gen mi ha aiutato a crescere”

Luis Hasa, nuovo acquisto del Lecce, è stato presentato in conferenza stampa dal ds Stefano Trinchera: “È un ragazzo del 2004 italo-albanese. Arriva dalla Juve a titolo definitivo con 30% sulla futura rivendita per i bianconeri. Ha grande prospettiva. È stato protagonista vincendo gli Europei con l’U19 italiana. Di lui si dice un gran bene. A noi piace lavorare con i giovani. Questo ragazzo è molto interessante. Dobbiamo ringraziare i rapporti consolidati col suo agente, la Juve si è messa a disposizione”. Le parole dell’ex giocatore della Juventus: “Perché ho scelto Lecce? Me ne hanno parlato tutti bene. È un gruppo di ragazzi giovani. Sono molto contento di essere qui e farò di tutto per aiutare la squadra. Ho tantissima voglia, aspetto la Serie A da sempre. Lavorerò come ho sempre fatto fino ad ora e sono sicuro che il duro lavoro ripagherà”. Quale zona del campo prediligi? “Sono un esterno offensivo ma posso ricoprire più ruoli. Come giocatori mi piacciono quelli brevilinei e bravi con la palla come Bernardo Silva”. Come è nato il trasferimento? “Ho aspettato anch’io fino all’ultimo. È stata una sorpresa ma appena ho saputo di Lecce… ero davvero contento”. Quanto è stato importante per te giocare nella Next Gen? “La Serie C è un altro tipo di campionato rispetto a quello Primavera. Relazionarsi coi grandi non è facile. Credo che avere una seconda squadra possa aiutare tanto a crescere”.

Foto: Instagram Lecce