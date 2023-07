Harry Kane vuole solo il Bayern. Gli aggiornamenti

In casa Tottenham continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Harry Kane. Il centravanti inglese è in scadenza 2024 e il Tottenham potrebbe decidere di monetizzare dalla cessione del suo capitano piuttosto che rischiare di perderlo a zero al termine della prossima stagione. Anche il nuovo allenatore, Ange Postecoglu ne ha parlato in conferenza stampa, ammettendo di non avere garanzie sulla permanenza di Kane (“Non ho avuto assicurazioni e non me ne aspetto”). Lo storico capitano degli Spurs è da tempo nel mirino del Bayern Monaco. I bavaresi vorrebbero regalare ai propri tifosi il colpo ad effetto e sarebbero disposti a investire una cifra intorno agli 80 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante inglese. Dopo una prima offerta rifiutata, i dirigenti del Bayern sembrano essere più ottimisti rispetto al buon esito della trattativa. Ottimismo legato anche alla volontà di Kane. Infatti, stando quanto riportato dalla Bild, il centravanti inglese ha rifiutato il Paris Saint-Germain, considerando solo il Bayern Monaco come possibile destinazione in caso di addio al Tottenham.

Foto: Instagram Kane