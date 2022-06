Harry Kane: “Sarebbe bello battere il record di gol in Nazionale di Rooney”

Harry Kane, attaccante del Tottenham e della Nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Ungheria in Nations League.

Queste le sue parole: “Sembra passato molto tempo dal mio debutto in Nazionale, è sempre bellissimo giocare per l’Inghilterra e indossare questa maglia. È bello essere ad un passo dai 50 gol in nazionale, anche se sono ancora staccato da Rooney. Spero di superarlo presto, ma non lascio che questo cose mi influenzino sul campo. Non si tratta di record, si tratta di ottenere i tre punti e vincere le partite”.

Sugli obiettivi dell’Inghilterra: “C’è sempre grande competizione in ogni ruolo, anche io voglio mostrare quello che posso fare. Abbiamo altre sei partite prima del Mondiale, dobbiamo essere pronti. l’Inghilterra parte sempre tra le favorite in ogni competizione. E’ chiaro che ai Mondiali vogliamo essere protagonisti, poi le gare possono essere decise da un dettaglio, vedi agli Europei, quando abbiamo perso solo ai rigori. C’è bisogno di arrivare bene ai Mondiali e poi vedremo cosa accadrà”.

Foto: Instagram personale