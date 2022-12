Harry Kane: “Pelé è un’ispirazione per tutti i calciatori. Le mie preghiere sono per la sua guarigione”

Harry Kane, capitano della Nazionale inglese, ha parlato anche in merito a Pelé, le cui condizioni sono critiche.

Queste le sue parole: “Pelè è stato un giocatore ed è una persona incredibile: un’ispirazione per tutti i calciatori. La notizia della sua malattia ci rende molto tristi, gli auguriamo ogni bene. Mi ha sempre dato tanti consigli, e’ stato un momento speciale e io provo sempre a seguire a quel consiglio in particolare, di migliorare in ogni allenamento. Le mie preghiere sono per una sua guarigione “.

Foto: twitter Tottenham