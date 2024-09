Harry Kane festeggia le 100 presenze con l’Inghilterra: “Numeri speciali. CR7 mi ispira a giocare sempre di più e superare record”

Harry Kane, capitano della Nazionale inglese, ha raggiunti le 100 presenze con la Nazionale dei Tre Leoni, record arrivato nella sfida contro l’Irlanda.

In vista della sfida di domani, dove sarà premiato, Kane ha parlato della voglia di giocare i record raggiunti.

Queste le sue parole: “È davvero speciale. Penso che sia difficile metabolizzarlo mentre stai giocando e quando arrivano questi momenti. Questo è uno di cui sono estremamente orgoglioso. Dimostra una grande coerenza nel tempo. Quando guardi l’elenco dei giocatori con 100 presenze, è un elenco di alcuni dei nostri giocatori più grandi. Sono sicuro che quando sarò in pensione guarderò indietro a questo con immenso orgoglio. Mi sento in ottima forma, fisicamente e mentalmente, all’apice della mia carriera. Vedere Ronaldo segnare il suo 901esimo gol a 39 anni mi ispira a giocare il più a lungo possibile. Amo rappresentare l’Inghilterra più di ogni altra cosa e non voglio che ciò finisca presto. Si tratta solo di continuare a migliorare ed essere coerenti. Chissà quante presenze o gol potrei ottenere, ma ho fame di altro. Ronaldo e Messi sono persone che ho ammirato crescendo, erano nel loro periodo migliore quando ero adolescente. Sono stati entrambi fonte di ispirazione per me. Avere quella fame, quel desiderio, quella determinazione e quel desiderio di dimostrare che gli altri hanno torto e dimostrare a te stesso che puoi essere il meglio che puoi essere. Cerco di utilizzare giocatori diversi per motivarmi. Segnare oltre 900 gol in carriera è un record eccezionale, e giocare fino all’età raggiunta è davvero stimolante”.

Foto: Instagram personale